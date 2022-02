Calcio RSM, poker del Cailungo alla Juvenes Dogana: 4-0

Sport

Repubblica San Marino

| 15:30 - 23 Febbraio 2022

Il Cailungo allunga ulteriormente la striscia di risultati utili e aggancia il San Giovanni – con due partite in meno rispetto ai rossoverdi – all’ingresso della zona che dà l’accesso al Turno Preliminare. La banda di Protti va a punti da quattro gare, e quella di ieri è una vittoria che fa selezione nella zona paludosa del Girone Unico. Sconfitta infatti la Juvenes-Dogana, penultima forza del girone, costretta ad incassare il secondo 4-0 consecutivo dopo quello del fine settimana inflittole da La Fiorita. Apre i conti Santucci poco oltre la mezz’ora di gioco; il 7 di Borgo Maggiore si ripete anche al 58’, prima che Ferrari e Marinaro completino il poker. Nel finale Gallinetta nega anche la soddisfazione del gol della bandiera a Merli, ipnotizzato dagli undici metri. C’è un rigore non trrasformato anche nel confronto di Montecchio fra La Fiorita e il Pennarossa: in questo caso, però, l’errore di Errico – o, se vogliamo, la parata di Semprini – al minuto 73’ ha un peso specifico enorme sul confronto, dato che quest’ultimo terminerà in perfetto equilibrio (0-0), oltre che in dieci contro dieci per i rossi a Guidi e Maioli.

I tabellini

Juvenes Dogana - Cailungo 0-4

JUVENES-DOGANA

Gobbi, Baldazzi (dal 75’ Raschi), Muccioli (dal 46’ Cevoli), Mezzadri (dal 75’ Pasquinelli), Neri, Boldrini, Giangrandi, Michelotti (dal 61’ Cisternino), D’angeli (dal 75’ Tumidei), Baldini, Merli

A disposizione: Guidi, Ancora

Allenatore: Manuel Amati

Cailungo-

CAILUNGO

Gallinetta, Ricci, Senja, Ferrari, Quaranta, M. Muccioli, Marinaro, Liverani, Santucci, Urbinati, Benedetti

A disposizione: La Monaca, Conti, Vagnini

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Alessandro Salvatori, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Emiliano Albani

Ammoniti: Urbinati, Baldini, Grieco

Marcatori: 32’ e 58’ Santucci, 66’ Ferrari, 69’ Marinaro

Note: all’89’ Gallinetta para un rigore a Merli

Pennarossa - La Fiorita 0-0

PENNAROSSA

Semprini, Tomassini (dal 66’ Mantovani), D. Conti, A. Conti, Maioli, Cola (dal 35’ Raffelli), Michelotti, Zago, Sebastiani (dall’89’ Isaraj), Stefanelli, Rastelli

A disposizione: Landi, Dema, Ottaviani, Tiboni

Allenatore: Andy Selva

LA FIORITA

Vivan, Gasperoni (dl 7’ Miori (dal 68’ Serra Sanchez)), Brighi, Di Maio, Grandoni, Amati (dal 68’ Gregori), Errico, Loiodice, Pancotti (dal 60’ Zafferani), Zulli, Guidi

A disposizione: Venturini, Santi, Lunadei

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Alfonso Gallo, Leonardo Battista

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Rastelli, Zulli, Semprini, Mantovani, Guidi, Vivan, Zago

Espulsi: Guidi (doppio giallo), Maioli (rosso diretto), Landi (rosso diretto)

Marcatori: 2’ Rinaldi, 58’ Zulli, 85’ Pancotti, 90+1’ Gasperoni

Note: al 73’ Semprini para un calcio di rigore a Errico