A Rimini la 23esima edizione di Sintonie, la fiera per gli appassionati dell'home entertainment

Eventi

Rimini

| 15:27 - 23 Febbraio 2022

Il Palacongressi di Rimini.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna per la sua ventitreesima edizione Sintonie Italian High-End Exhibition, in programma sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 al Palacongressi di Rimini.

Il grande successo di pubblico ed il notevole riscontro mediatico delle ultime edizioni a

Rimini, uniti ai 19 anni di esperienza positiva in Abruzzo, hanno reso Sintonie Italian HighEnd Exhibition la più importante fiera italiana di alta fedeltà, nonché il punto di riferimento

per operatori del settore (produttori e distributori) e per appassionati dell’home

entertainment.



Sintonie è organizzato dall'azienda abruzzese Angelucci Hi-fi di Lanciano (Chieti), partnership dell'evento sarà la testata giornalistica Videocittà.news. Il Palacongressi di Rimini è stata scelta come location perché moderna, elegante, confortevole, tecnologica e facilmente raggiungibile da ogni parte d’Italia e non solo. Al primo piano saranno ubicate le sale d’ascolto in cui verranno esposti impianti ed effettuate demo. Al piano terra verrà realizzata l’area espositiva con eleganti e luminosi spazi per l’esposizione di prodotti hi-fi, cuffie, audio ed accessori, dischi e riviste. In questo modo sarà possibile toccare con mano i prodotti ed interloquire con gli espositori in tranquillità.



L’obiettivo è far crescere anche quella fascia media di mercato ed incuriosire il pubblico giovane che in questi anni ha sempre mantenuto le distanze dai grandi sistemi proposti a causa dei costi elevati. Il tutto gestito in totale sicurezza. Il Palacongressi, come previsto dal decreto legge, ospiterà nei limiti del 35% della sua capienza riuscendo comunque a garantire le giuste distanze e la massima sicurezza grazie alla sua ampiezza. Sarà garantito il ricircolo di aria, vi saranno a disposizione gel igienizzanti e l'accesso all'evento sarà consentito solo a chi è in possesso del Green Pass rafforzato che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione da Covid-19 da meno di sei mesi.



Dal 15 febbraio è aperta la prevendita dei biglietti sul circuito Ciaotickets al prezzo ridotto di 7,50 euro valido per l'intera durata della manifestazione. In alternativa si potrà acquistare il biglietto sul posto il giorno dell'evento al costo di 10 euro che sarà valido ugualmente per entrambi i giorni.



INFO al 329.6524383

Email: sintoniehifi@gmail.com