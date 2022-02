Rimini, ripresi i lavori nei viali delle Regine: nuovi attraversamenti pedonali e pavimentazione

Attualità

Rimini

| 15:17 - 23 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Sono ripresi in questi giorni a Rimini i lavori di riqualificazione dei viali delle Regine, sospesi durante l'estate e nelle festività per consentire lo svolgimento regolare delle attività commerciali. Il cantiere ha aperto nel tratto tra viale Tripoli e viale Alfieri: previste la posa degli elementi di arredo urbano, la sistemazione delle pavimentazioni con inserti in pietra colorata e la realizzazione di due attraversamenti pedonali sulle vie Carducci e Giusti. Proprio nel tratto iniziale delle due vie sarà istituita una modifica temporanea della circolazione stradale, con doppio senso di marcia alternato per i residenti. Una soluzione che, spiega l'amministrazione comunale, "consentirà comunque la totale fruizione degli accessi alle proprietà su dette strade per un periodo di 5 giorni ciascuno" e che non "comporterà l'interruzione della viabilità su viale Regina Elena".