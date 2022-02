Rimini, "escalation di violenza": la Lega all'attacco. "Maxi risse in centro storico, accoltellamenti, rapine"

Attualità

Rimini

| 15:08 - 23 Febbraio 2022

Un frame del video che ha ritratto la recente rissa di piazza Malatesta.

Il consigliere comunale delle Lega Matteo Zoccarato accusa l'amministrazione comunale di essere impassibile di fronte "all'inaccettabile escalation di violenza alla quale stiamo assistendo". Zoccarato interviene in una nota dopo i fatti di ieri (martedì 22 febbraio), il duplice accoltellamento in viale Regina Margherita di un albergatore e della sorella da parte di un cittadino albanese, dopo la sua irruzione nell'hotel per aggredire l'uomo, che si presume essere il nuovo compagno dell'ex moglie dell'aggressore, residente a Morciano, anch'ella accoltellata. Ma Zoccarato evidenzia anche le "maxi risse in centro storico" e "le rapine violente": il problema sicurezza non è dunque circoscrivibile solo al periodo estivo, quando Rimini è interessata da un elevato numero di turisti e visitatori, argomenta il consigliere leghista, che aggiunge: "il centro storico, soprattutto la sera e nei fine settimana, è preda di baby gang e facinorosi, i lungomari e le periferie sono totalmente abbandonati in mano a balordi o teatro di pomeriggi di follia che finiscono in tragedia". Zoccarato invita le istituzioni "a rendersi conto di ciò che sta accadendo nella nostra città" e accusa: "non è più accettabile e sostenibile soprattutto per chi ci vive e in vista della stagione turistica". Il consigliere attacca l'amministrazione comunale, invitandola a farsi sentire con decisione con il Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine, per evitare che Rimini sia "la città dove tutto è permesso".