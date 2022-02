Biblioteca Misano, laboratorio di Carnevale per i piccini e corsi di informatica per tutti

Eventi

Misano Adriatico

| 14:59 - 23 Febbraio 2022

La Biblioteca comunale di Misano Adriatico.

È rivolto ai bambini e alle bambine dai 5 agli 8 anni il laboratorio di Carnevale, in programma lunedì 28 febbraio alle 16:30. Guidati dalla bibliotecaria Valeria Primavera i giovani partecipanti potranno creare originali e coloratissime mascherine in vista del Carnevale. Il laboratorio, a numero chiuso, ha già fatto registrare il sold-out.



Non conoscono età, invece, i corsi e gli eventi del ciclo Pane e Internet. Oltre agli 8 corsi di alfabetizzazione digitale per PC e smartphone, nel mese di marzo sono in programma una serie di eventi di cultura digitale. Tutti i corsi sono online e gratuiti, previa iscrizione sul sito ufficiale Pane e Internet. È possibile seguire i corsi online in biblioteca, telefonando allo 0541-618484 per prenotare la propria postazione in sala internet.



Si parte il 3 marzo con il corso “E-book e biblioteca online” (per tutti i corsi in programma nel mese di marzo contattare la Biblioteca Comunale o consultare la pagina Facebook Biblioteca Misano Adriatico)