Polizia locale, gestione divisa tra Alta e Bassa Valmarecchia. Santarcangelo approva convenzione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:53 - 23 Febbraio 2022

Polizia municipale.



Il consiglio comunale di Santarcangelo ha approvato ieri (martedì 22 febbraio) la convenzione per il conferimento delle funzioni di Polizia locale e Polizia amministrativa locale all'Unione di Comuni Valmarecchia e per la gestione in sub ambito “Valli dell'Uso e del Marecchia”, costituito dal territorio dei Comuni di Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana.



L'Unione dei Comuni, come noto, si dividerà in due sub ambiti. Per ciò che concerne la bassa Valmarecchia, verrà ripristinata la situazione precedente all'Unione a dieci. "La nuova convenzione darà più forza al servizio di Polizia locale, con una gestione ritagliata sulle necessità delle tre Amministrazioni comunali e servizi differenziati nel rispetto delle esigenze dei tre territori", ha spiegato l'assessore Danilo Rinaldi, che ha precisato: "Esigenze piuttosto diverse, per esempio, per una realtà come quella di Santarcangelo – caratterizzata da eventi di grande richiamo – rispetto alle necessità di un Comune come Poggio Torriana".