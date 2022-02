Nuova scuola dell'infanzia a Canonica, il cantiere riapre a maggio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:48 - 23 Febbraio 2022

Rendering della nuova scuola dell'infanzia di Canonica.



Inizieranno a maggio i lavori per il completamento della scuola dell’infanzia di Canonica. I Servizi tecnici comunali stanno infatti ultimando l’iter per l’affidamento delle opere al Consorzio Conscoop di Forlì, dopo la rinuncia dell’impresa Edil Rental Group srl di Fano.



Una volta concluse le procedure di affidamento, il Consorzio Conscoop aprirà il cantiere nel prossimo mese di maggio. Da quella data scatteranno i 270 giorni di tempo per il completamento dell’intervento della nuova scuola dell’infanzia.



Tre le sezioni previste, a cui si aggiunge un’aula magna di oltre 90 metri quadrati con ingresso autonomo da adibire a spazio civico, che in caso di necessità potrà portare le sezioni da tre a quattro. L’edificio sarà dotato di pannelli fotovoltaici e solari oltre che di un sistema di ventilazione naturale.