Rimini, "reale emergenza parcheggi in zona mare". Consigliere Lega all'attacco

| 14:37 - 23 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Il consigliere comunale riminese della Lega Andrea Pari ha preparato un'interrogazione che presenterà domani (giovedì 24 febbraio) in consiglio comunale. Il tema è quello dei parcheggi in zona mare, "una reale emergenza", esordisce Pari, che chiede a sindaco e giunta "un cronoprogramma preciso con l’ubicazione, il numero dei parcheggi previsti e la strategia che la giunta intende mettere in campo per evitare i forti e ad oggi inevitabili, disagi legati alla grave mancanza di posti auto nella zona turistica”. Nel 2021 la pedonalizzazione di parte del lungomare non è stata accompagnata da "un numero congruo e coerente di parcheggi" e mentre il progetto del parco del mare prosegue, con la partenza dei lavori nel tratto da piazzale Kennedy fino a Bellariva, "non si hanno ancora notizie sui parcheggi".