Rimini, partita verifica dei luoghi che ospiteranno i centri estivi 2022

Attualità

Rimini

| 14:23 - 23 Febbraio 2022

Centri estivi (foto di repertorio pre Covid).



Nel 2021 sono state 1307 le famiglie di Rimini che hanno usufruito dei centri estivi. In vista della prossima estate, la giunta comunale si è così attivata per riproporre il servizio, approvando le linee guida fondamentali per partire con le procedure di individuazione degli spazi e dei soggetti che si occuperanno in prima persona della gestione. Per ciò che concerne il primo punto, è in corso una verifica, sia con le direzioni degli Istituti scolastici, che interna, in merito alla concreta utilizzabilità di alcuni immobili come sede fisica di centri estivi non comunali. Per la gestione, si procederà con istruttoria pubblica aperta ai soggetti del terzo settore. La giunta comunale ha stabilito che, nella scelta progettuale piu’ rispondente agli obiettivi dell'amministrazione, "dovranno essere presi nella dovuta considerazione elementi valutativi relativi alla qualità della soluzione progettuale presentata e all’impegno organizzativo del soggetto co-proponente da intendersi come risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate per la realizzazione del progetto".