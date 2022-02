Lavori strada provinciale Uso, si parte da Bellaria. Obiettivo uniformare larghezza corsie

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:14 - 23 Febbraio 2022

Strada Provinciale 13.



I lavori sulla Strada Provinciale 13 saranno finalizzati a rendere omogenea la carreggiata stradale, con tre metri e mezzo di larghezza a ogni corsia, più due banchine su entrambi i lati da un metro l'una. Lo ha annunciato Cristiano Mauri, assessore del comune di Bellaria Igea Marina, uno degli enti interessati dal progetto. I lavori avverranno per stralci, partendo da mare, dai tratti di strada che insistono sul territorio comunale di Bellaria. L'obiettivo è rendere inoltre il tracciato più sicuro, promuovendo anche la mobilità lenta. Gli altri enti coinvolti sono le province di Rimini e Forlì-Cesena, i comuni di Santarcangelo di Romagna e San Mauro Pascoli. Mercoledì 2 marzo, alle 20.45, il palazzo del Turismo di Bellaria ospiterà un incontro per presentare lo studio di fattibilità tecnico-economica e per avviare il confronto che porterà alla progettazione definitiva.



“La Provincia di Rimini si era impegnata a realizzare una progettazione che affronti e risolva le criticità, ormai storiche, della strada provinciale. Impegno da cui è nato un primo studio di fattibilità tecnico economica”, spiega l’assessore Mauri. “Come amministrazione, già ci siamo incontrati con i tecnici provinciali, avanzando le prime osservazioni rispetto alla parte dell’intervento che riguarderà il territorio bellariese. Ora”, continua, “proprio perché siamo in una fase propedeutica di studio e di valutazione, che si presta ad eventuali aggiustamenti rispetto a un primo quadro progettuale, abbiamo voluto condividere lo stato dell’arte con la cittadinanza e confrontarci in vista di quello che sarà il progetto definitivo”.