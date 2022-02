Bretella per ridurre traffico a Santa Giustina: lavori dopo completamento rotatorie Statale 16

Attualità

Rimini

| 12:59 - 23 Febbraio 2022

La III Commissione Consiliare di Rimini ha dato il via libera all’ordine del giorno riguardante l’approvazione del parere, da inviare obbligatoriamente alla Regione Emilia Romagna, per la variante della Statale 9 "Santa Giustina". Il passaggio in consiglio comunale dell'odg è previsto per la seduta di martedì prossimo (1 marzo). Il progetto prevede la realizzazione di una nuova bretella viaria, lunga 1,2 chilometri, che si snoderà sul versante ovest (a monte) dell’attuale tracciato della via Emilia. "Si tratta di un’opera strategica per la viabilità della frazione lungo la via Emilia, pensata per decongestionare l’abitato di Santa Giustina dal traffico veicolare. La nuova circonvallazione permetterà un decisivo miglioramento a livello di snellimento del traffico e della qualità ambientale e dell’aria", spiega l'amministrazione comunale.



Nel progetto, che coinvolge anche il Comune di Santarcangelo, è prevista la realizzazione di una nuova pista ciclabile che permetterà di collegare le due città e le zone industriali e logistiche. "Si avvicina il completamento del complesso iter procedurale, in cui sono coinvolti anche gli uffici ministeriali, di un’opera tanto attesa e discussa negli ultimi decenni. L’avvio dei lavori è previsto al termine della conclusione dei lavori per le nuove rotatorie sulla Statale 16”, spiega l'assessore Mattia Morolli.