Riccione, secondo bando per l'ex 'Colonia Bertazzoni' dopo il primo andato deserto

| 12:20 - 23 Febbraio 2022

Immagine di repertorio.

E' stato pubblicato il bando di gara informale per l'alienazione del compendio immobiliare "Ex Colonia Bertazzoni" di proprietà comunale. Si tratta del secondo avviso pubblico; il primo era scaduto il 31 gennaio scorso senza offerte. Per cui in base all'art 14 del "Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare comunale", con un'asta pubblica andata deserta, l'alienazione dei beni comunali verrà effettuata mediante procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, e con riduzione del prezzo posto a base d'asta nella misura del 5%. Si tratta quindi di una procedura aperta con pubblicazione di bando ed apertura offerte in seduta pubblica. Esperita la gara, del lavoro della commissione viene redatto un verbale ed il Dirigente competente ha facoltà di procedere all'aggiudicazione, ovvero di aprire una fase negoziale con il primo classificato al fine di conseguire un risultato più conveniente. Il prezzo a basa di gara, stante la precedente asta andata deserta, ha subito una riduzione del 5% per cui il prezzo a base di gara di tutto il compendio immobiliare denominato è di 8.550.000 euro. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 13 del 14 marzo 2022. Per le specifiche del bando si rimanda al sito del Comune di Riccione. Come è noto l'ex colonia Bertazzoni è, dagli inizi degli anni 2000, inserita tra i beni pubblici alienabili. Si ricorda, infine, che per quanto riguarda la potenzialità edificatoria alla luce della Delibera di consiglio comunale n. 30 del 19.09.2019, che ha dato attuazione alle disposizioni, della Legge Regionale n. 3 del 23.04.2019, "Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei Condhotel e per il recupero delle Colonie.Ecc.", l'ex "Colonia Bertazzoni" potrà essere oggetto di intervento edilizio di tipo RRC (Restauro e risanamento conservativo), attuabile mediante permesso di costruire convenzionato.