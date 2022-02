Tanto sport a Coriano con la Uisp al parco dei Cerchi di Via Garibaldi

Attualità

Coriano

| 11:56 - 23 Febbraio 2022

La referente Uisp Claudia Petrosillo e l’assessore Giulia Santoni.

La Uisp territoriale di Rimini ha organizzato dei pomeriggi occupati da molteplici discipline sportive, diverse da lezione a lezione, che si svolgeranno dal 1° marzo fino a maggio, per una volta alla settimana, con incontri di due ore ciascuno in diverse location della provincia. Tra queste, ovviamente, anche Coriano che dà appuntamento a tutti gli interessati nel “Parco dei Cerchi” di via Garibaldi.

Le attività saranno condotte da educatori sportivi qualificati Uisp e sono rivolte a ragazze e ragazzi nati dal 2007 al 2010.

“Si tratta di un’iniziativa – dice l’assessore Giulia Santoni – alla quale siamo ben felici come amministrazione comunale di dare il nostro patrocinio. Con l’arrivo della bella stagione è inevitabile tornare allo svolgimento delle attività fisiche all’aria aperta, ancor più se l’occasione che Uisp offre sia fondamentale da un punto di vista sportivo e a livello di socializzazione. Lo stare insieme sta pian piano tornando ad essere un’abitudine e non un’eccezionalità seppur nel rispetto delle prescrizioni necessarie. Consiglio quindi di affrettarsi perché mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni che potrete effettuare presso il supermercato “Conad City” di Coriano”.

Qui info e regolamento