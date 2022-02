Covid e viaggi, sindaco di Rimini "bene nuove regole, bisogna recuperare mercato turistico straniero"

Attualità

Rimini

| 11:08 - 23 Febbraio 2022

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

La nuova ordinanza a firma del Ministro Roberto Speranza che prevede le stesse regole di ingresso in Italia da paesi europei ed extraeuropei, è "una buona notizia". A dirlo è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Dal primo marzo l'ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni del Green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. "Si procede progressivamente dunque verso quella semplificazione delle norme e delle procedure che" dice il sindaco in una nota "a detta di tutti gli operatori, è uno, se non il principale, ostacolo alla ripresa dell'industria turistica nazionale." Nel biennio precedente alla pandemia Rimini ha "attratto flussi turistici provenienti dall'estero oltre la soglia del 30 per cento delle presenze annuali. Il Covid ha sostanzialmente azzerato dalla primavera 2020 questo mercato che l'Italia, e anche la nostra Riviera, ha assoluta necessità di recuperare, soprattutto per quanto riguarda il versante dell'Est Europa." Una semplificazione che va nella giusta direzione, conclude il sindaco " pur considerando la nuova spada di Damocle che appare sempre più affilata in queste ore: i venti di guerra ai confini europei che rischiano di essere un nuovo e pesante ostacolo a una ripartenza turistica già resa difficile dalla coda della pandemia e dalla crisi energetica. Una buona notizia in un panorama che comunque continua a restare incerto."