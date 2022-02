Sport

Repubblica San Marino

| 10:32 - 23 Febbraio 2022

Novità nello staff del Tre Fiori. Per inderogabili impegni personali è stato risolto il rapporto con il tecnico Floriano Sperindio, che la società gialloblù ringrazia per il lavoro svolto augurandogli grandi soddisfazioni per il futuro professionale. A guidare il Tre Fiori sarà ora Luca Borgagni, con Giorgio Leoni come vice, mentre Marco Ragini torna a San Marino ed assume il ruolo di direttore tecnico. Il direttivo della società augura buon lavoro al nuovo staff.