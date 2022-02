Ginnastica Artistica Maschile, il riminese Thomas Grasso alla Coppa del Mondo 2022

Sport

Rimini

| 09:58 - 23 Febbraio 2022

Il riminese Thomas Grasso a rappresentare l’Italia fra i Campioni del mondo a Cottbus. Thomas Grasso convocato per la prima delle 4 tappe di Coppa del Mondo 2022. Nel weekend dal 24 al 27 febbraio andrà in scena a Cottbus (Germania) la prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di ginnastica artistica. Il massimo circuito internazionale riservato alle singole specialità per attrezzo vede tra i convocati a rappresentare l’Italia nel mondo l’atleta riminese Thomas Grasso, reduce dai Mondiali in Giappone, insieme a lui Carlo Macchini e Matteo Levantesi.

Thomas che si allena alla Polisportiva Celle di Rimini è partito per la Germania con il Tecnico Pietro Di Pumpo, anche lui convocato ufficialmente dalla federazione italiana di Ginnastica Artistica. Giovedì 24 febbraio Thomas tenterà di qualificarsi fra gli 8 atleti migliori al mondo nel corpo libero e venerdì 25 nel volteggio che è il suo attrezzo di punta. Le prossime tappe della coppa del Mondo si terranno a Doha, Cairo e Baku.