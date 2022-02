Attualità

Tavullia

| 07:43 - 23 Febbraio 2022

Il luogo dell'incidente.

Si chiamava Piergiorgio D'Orazio il 57enne morto lunedì con la sua moto a San Giovanni in Marignano. Viveva a Tavullia da diversi anni dopo essersi trasferito da Misano. L'incidente è avvenuto in via Cassandro nel pomeriggio del 21 febbraio, probabilmente a causa dell'asfalto scivoloso. La moto ha finito la sua corsa contro un albero a lato della strada. Molta commozione per la sua scomparsa da parte dei concittadini. Ancora non è stata fissata la data del funerale.