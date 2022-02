Frutta e verdura: trend di vendite positivo per i prodotti bio

Attualità

24 Febbraio 2022

Che il consumo di prodotti biologici, in particolare frutta e verdura, abbia ricadute positive sulla salute, ormai, non è più un mistero. Il comparto produttivo italiano è divenuto, poi, talmente rilevante da aver spinto il Governo a studiare una proposta di legge volta a favorire lo sviluppo dell'agricoltura bio e a sostenerla anche a livello extra nazionale. E se da questo primo approccio normativo è definitivamente uscita di scena la produzione biodinamica, considerata non pienamente scientifica, gli ultimi dati relativi all'acquisto di alimenti coltivati senza l'uso di pesticidi chimici, testimoniano lo stato di salute decisamente florido di questo settore. Secondo un'indagine di Biobank, infatti, la vendita di prodotti biologici, negli ultimi dieci anni, è più che raddoppiata, raggiungendo un +122%.



Un'altra ricerca elaborata da Coldiretti, inoltre, mette in luce quanto anche la pandemia abbia influito sulle abitudini d'acquisto dei cittadini italiani: durante i mesi più strettamente legati all'emergenza sanitaria del 2020, infatti, il consumo di prodotti biologici ha toccato la cifra record di 4,3 miliardi. La grande biodiversità del territorio italiano consente di godere di una produzione ricca e variegata, tanto che, da qualche anno a questa parte, è diventato molto più semplice trovare una vasta scelta di prodotti biologici.



Il bio è anche online



Oggi la spesa ortofrutticola di qualità passa anche attraverso il web. Sono sempre di più, infatti, gli utenti che decidono di farsi recapitare in modo pratico e veloce frutta e verdura bio a domicilio, usufruendo della comodità di questo servizio offerto dei principali portali di riferimento. Tra le realtà più conosciute del settore, spicca senza dubbio Panierebio, un'azienda che vende frutta e verdura biologiche, oltre ad altre specialità enogastronomiche legate al territorio siciliano.



Grazie all'assenza di intermediari, l'ortofrutta biologica di Panierebio è particolarmente conveniente: i prodotti, raccolti giornalmente dai campi, vengono spediti in tutta Italia utilizzando il trasporto refrigerato e vengono recapiti in breve tempo a casa del cliente. In questo modo si potrà essere certi di gustare tutta la freschezza di prodotti che, grazie all'assenza dei pesticidi chimici, hanno conservato intatte tutte le loro caratteristiche organolettiche.



Perché consumare frutta e verdura bio



Una scelta a favore dell'ambiente, ma che ha anche delle ricadute positive sulla salute. Questa è solo una delle numerose motivazioni che spingono una fetta sempre più rilevante di consumatori italiani ad acquistare frutta e verdura coltivate secondo i principi dell'agricoltura biologica. L'uso assente (o fortemente limitato) dei pesticidi chimici apporta dei benefici non solo alla salute umana, ma anche alla natura. I concimi e i diserbanti, infatti, si disperdono in piccola percentuale nel terreno e nell'acqua, contribuendo ad inquinarle. Allo stesso modo, assumendo frutta e verdura trattate con queste sostanze, anche l'organismo le accumulerà, con effetti ancora non del tutto studiati.



Oltre alla motivazione ambientale e a quella salutistica, c'è un altro aspetto che spinge molti italiani a preferire l'ortofrutta bio. E' l'amore per il cibo, per i suoi sapori e i suoi odori che, scegliendo prodotti non trattati, sono molto più intensi. Acquistare prodotti biologici di stagione, insomma, fa bene sotto diversi aspetti. Scegliere di rifornirsi dai produttori è sempre la soluzione migliore: si comprano prodotti di stagione coltivati direttamente da chi poi li vende, stabilendo un filo diretto con la terra. Inoltre, si eliminano i periodi di stoccaggio della merce all'interno delle celle frigorifere (che a volte possono arrivare anche a diversi mesi), con un duplice vantaggio: frutta e verdura più buona, meno costosa e molto più sostenibile.