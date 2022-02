Lemon Kush: cosa sapere su questa varietà di cannabis

Attualità

Nazionale

07:14 - 23 Febbraio 2022

Sono tante le varietà di erba legale.

Quando si parla di cannabis light, sono davvero tante le varietà di erba legale - ossia caratterizzata da un apporto di THC ridotto, pari allo 0,6% massimo - che si possono acquistare. Una di queste è la Lemon Kush. Quali sono le sue caratteristiche? Scopriamole assieme nelle prossime righe.



Lemon Kush: caratteristiche principali



Quali sono le caratteristiche della Lemon Kush? Iniziamo a dire che si tratta di una varietà tra le più apprezzate in assoluto. A dimostrazione di ciò è possibile ricordare la sua presenza nell’ambito dei prodotti di numerosi e-commerce di successo in Italia. Chi, per esempio, sceglie di acquistare cannabis light da Weedzard, può trovarla senza problemi.



La sua caratteristica principale riguarda il fatto di essere un ibrido tra indica e sativa. Giusto per dare qualche numero, ricordiamo che la sua genetica è composta per il 50% dalla prima e per la restante parte dalla seconda.



Ottenuta a seguito dell’incrocio tra Master Kush e Lemon Joy. A tal proposito, è doveroso rammentare la presenza di un dibattito in seno alla comunità degli esperti di cannabis in merito alle sue origini. Il mix sopra citato è quello verso il quale convergono la maggior parte delle teorie. Altre, invece, chiamano in causa l’incrocio tra la Lemon G e l’Afghan Kush.



Per quanto riguarda il sapore, il nome è un segnale molto chiaro. Cosa ci dice? Che abbiamo a che fare con una varietà di cannabis meravigliosamente agrumata.



Proseguendo con l’elenco delle sue caratteristiche, un doveroso cenno va dedicato ai terpeni, ossia le molecole a cui la pianta deve il suo inconfondibile aroma. Quando si parla di questa varietà di cannabis, è importante ricordare in particolare la presenza di limonene.



A lui si deve il sapore agrumato già citato, ma anche l’oggettiva dolcezza del fumo sprigionato dalla pianta.



Come si presenta fisicamente?



Come si presenta la Lemon Kush una volta concretizzata la semina e dopo che è passato il tempo sufficiente per ottenere il raccolto? Questa tipologia di cannabis si contraddistingue per una statura media. Secondo gli esperti, se si procede con la potatura si può ottenere, più che in altri casi, una pianta caratterizzata da dimensioni interessanti e, soprattutto, da proporzioni piacevoli.



Un’altra caratteristica interessante da ricordare riguarda il fatto che, rispetto ad altre varietà di Kush, lo spazio che intercorre tra i vari internodi è maggiore. Cosa dire in merito alle cime? Che, sempre nel momento in cui si confrontano le loro peculiarità con quelle di altre varietà Kush, ci si accorge che sono decisamente più ricche di resina. Inoltre, risultano palesemente più compatte.



Informazioni sulla coltivazione



Questa varietà di cannabis è considerata in linea di massima facile da coltivare. Chi ha molta esperienza nel campo delle colture di cannabis consiglia di procedere con un approccio biologico (che, per amor di precisione, è la norma quando si parla della pianta a cui stiamo dedicando queste righe). Per quanto riguarda le dimensioni precise che la pianta può raggiungere, facciamo presente che si aggirano fra i 100 e i 200 cm. Con un raccolto contraddistinto da una resa media compresa tra i 900 e i 1500 grammi/mq, la cannabis Lemon Kush, nei casi in cui si ha a che fare con un fenotipo contraddistinto da una leggera dominanza sativa, può metterci un po’ di tempo in più a fiorire.



Un’altra caratteristica interessante riguarda il suo essere mediamente molto facile da clonare. Quello che conta è trovare un buon esemplare madre.



Effetti



Questa varietà di cannabis si contraddistingue per il fatto di garantire un piacevole effetto rilassante. Quando la si chiama in causa, è possibile citare anche la sua capacità di rappresentare una preziosa alleata naturale contro lo stress e gli iniziali sintomi depressivi.