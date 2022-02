Cocaina, hashish, marijuana e una pistola: arrestato un imprenditore della zona Celle di Rimini

Cronaca

Rimini

| 18:48 - 22 Febbraio 2022

Il materiale rinvenuto.

Ieri pomeriggio, lunedì 21 febbraio, a seguito di una attività di indagine della Polizia Giudiziaria, è stato arrestato un imprenditore per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



I controlli erano scattati negli scorsi giorni dopo una serie di segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona Celle di Rimini, i quali avevano intuito da una serie di movimenti e incontri che c’era qualcosa che non andava, e che l’imprenditore poteva essere coinvolto nel giro dello spaccio di droghe.



La perquisizione in due magazzini e nell’abitazione dell’imprenditore da parte della squadra giudiziaria della polizia locale ha confermato i sospetti, grazie anche all’ausilio delle unità cinofile di Rimini e Riccione, portando alla luce 110 grammi tra cocaina, marijuana e hashish, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di 1500 euro suddivisa in banconote di diverso taglio ritenute provento dello spaccio, già accertato prima durante i servizi di osservazione e controllo. In una cassetta è stata trovata anche una pistola Colt 1911 – presumibilmente modificata – e circa 300 munizioni.

L’imprenditore è stato dunque tratto in arresto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto al vincolo del sequestro penale.