Calcio giovanile, Gabicce Gradara: doppietta per le squadre Giovanissimi

Sport

Gabicce Mare

| 17:16 - 22 Febbraio 2022

La squadra Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.

Due vittorie e una sconfitta per le squadre del Gabicce Gradara è il bilancio del week end in cui è rimasta a riposo la squadra Allievi.

JUNIORES

Il Gabicce Gradara capitola 3-6 di fronte alla capolista Senigallia. Al 1’ vantaggio ospite su rigore; al 5’ Magi Andrea sfiora il palo e due minuti dopo gli ospiti raddoppiano con conclusione in area. Al 17’ Ugoccioni accorcia le distanze con un tiro da fuori area. Al 22’ il tris del Senigallia col portiere trafitto in uscita; al 9’ il Gabicce Gradara a segno con Magi Andrea (2002) servito da Gaddoni in profondità: beffa il portiere in anticipo. Al 38’ il pareggio di Gaddoni con un preciso tiro dal limite. Al 44’ nuovo vantaggio del Senigallia su punizione e il tempo si chiude con l’espulsione di Gaddoni per proteste. Nella ripresa al 26’ cinquina ospite con tiro dal limite e palla all’incrocio; i padroni di casa, pur in dieci, si fanno pericolosi e la difesa avversaria si salva con qualche affanno. Al 31’ su una incertezza difensiva il Senigallia segna la sesta rete.

Nel prossimo turno la squadra di Bartolini riposa.

GABICCE GRADARA: Francolini, Granci, Mancini, Ugoccioni, Ferraro (30’ st. Fuzzi), Cecchini (19’ st. Semprini), Della Chiara Lorenzo (30’ st. D’Angeli), Magi Andrea (2004), Morini (13’ st. Della Chiara Federico), Magi Andrea (2002), Gaddoni. A disp. Nobile, Gessi, Gaggi. All Bartolini.

GIOVANISSIMI 2007

GabicceGradara-Usav Pisaurum 3-2

Successo di misura per la squadra di Campanelli. Primo tempo a senso unico: al 6’ Pataracchia conclude di poco alto sulla traversa; al’ 8’ minuto incursione in area di Magi Filippo messo a terra da un avversario: per l'arbitro è rigore: Dal dischetto Bergamini realizza l’1-0. Al 17’ ancora Bergamini davanti al portiere manda leggermente alto, al 20’ occasione per Magi Filippo che da solo in area spara addosso al portiere, al 22’ continua la sagra dei goal sbagliati questa volta con Sarli: anche lui solo in area manda sopra la traversa.

Nella ripresa al 7’ Magi Samuele serve Bergamini che solo davanti al portiere realizza il 2-0. Al 10’ il GabicceGradara cala il tris: Bergamini in questo caso fa da assist man per Mboup che in contropiede non sbaglia. Al 30’ Magi Samuele in area con il suo tiro che sfiora il palo. Al 31’ e al 36’ per una distrazione difensiva il Gabicce Gradara subisce due reti per il 3-2 finale.

Prossima partita sabato 26 febbraio ore 15 Vadese –GabicceGradara.

GABICCE GRADARA: Ricci, Mboup (20’ st.Guidi), Boccalini, Del Bene, Pataracchia, Rossi Manuel, Della Costanza (11’ st.Rossi Giacomo), Buccino, Bergamini, Magi Filippo (1’ st.Magi Samuele), Sarli (20’ st. Pontellini). All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Urbino – Gabicce Gradara 0-5

Pokerissimo della squadra di Gaudenzi. A segno Annibalini nel primo tempo, Rossini – autore di una tripletta – e Guidi nella nella ripresa: cinque gol frutto di azioni corali. Dopo il lungo stop in cui ci si è allenati a singhiozzo la squadra sta cercando di ritrovare lo smalto giusto, l’armonia di gioco che aveva caratterizzato la prima parte di stagione, la capacità di fraseggiare al meglio.

Prossima partita in casa contro l’Urbania.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (Andruccioli), Bana (Ricci), Rossi G, Rossi M., Buccino, Sciuto (Rossini), Colombari (Ferraj), Annibalini, Guidi, Gasperini (Terenzi). All. Gaudenzi.