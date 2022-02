Terzo posto per la Polisportiva Celle nella prima prova del campionato di Serie C

Sport

Rimini

| 17:15 - 22 Febbraio 2022

Si è conclusa la prima prova del Campionato di Serie C per la Polisportiva Celle di Rimini, presente in gara con ben dieci ginnaste divise in due squadre. La compagine riminese ha conquistato il terzo gradino del podio con Agnese Giacchi, Elisa Beltrambini, Carlotta Semprini, Alba Ricci, Suamy Battistini ed Elisa Palazzini. Qualche errore alla trave ma con gli esercizi ben svolti a parallele, corpo libero e volteggio le ragazze si sono ben difese giungendo a pochi decimi dalle seconde classificate. La seconda squadra della società riminese formata da Viola Bernardini, Stella Pfister, Sofia Brighi e Camilla Casadei si è difesa bene, pagando però lo scotto di avere in gara ben due atlete reduci da problemi fisici. La passione che le ragazze dimostrano ogni giorno in palestra ha reso orgogliosi e fieri, gli allenatori Michela Carlini e Thomas Grasso. L’assessore allo Sport Moreno Maresi era presente alla premiazione e ha ringraziato la società organizzatrice dell’evento - la Polisportiva Celle - che con precisione e cura ha accolto più di 20 squadre dalla regione in un periodo così difficile dell’anno.