A Rimini le famiglie vogliono la scuola a tempo pieno, ma mancano gli insegnanti

16:13 - 22 Febbraio 2022

Foto di repertorio.



Sempre più famiglie riminesi chiedono il tempo pieno scolastico, ma la soluzione più lineare - aumentare le classi che prevedano il rientro pomeridiano - è resa impossibile dalle carenza di organico nel corpo docenti. "L'assegnazione degli studenti per l'attivazione di classi di tempo pieno è competenza del ministero dell'Istruzione", sottolinea il vicesindaco Chiara Bellini, ma le contingenze del momento non rendono questa situazione percorribile, anche se il comune di Rimini sarebbe pronto a potenziare i servizi per il diritto allo studio (supporto studenti con disabilità, mensa e trasporto pubblico).



Così il vicesindaco Bellini lancia una soluzione alternativa: aprire la scuola al pomeriggio per attività sportive o all'aria aperta, workshop di teatro e di danza, ma anche laboratori e atelier di moda, arricchendo il percorso formativo dei giovani studenti con esperienze, evidenzia Bellini, "che vadano al di là dell'apprendimento ordinario". Si tratta "di una proposta coerente con un'idea di città aperta e inclusiva", chiosa Bellini.