L’ospedale di Novafeltria si allarga con i fondi europei

Attualità

Novafeltria

| 16:06 - 22 Febbraio 2022

Corridoio al piano terra dell'ospedale "Sacra famiglia".



L'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria si allarga, grazie ai fondi del pnrr. Nel "pacchetto" di contributi da 37 milioni di euro per la provincia di Rimini ci sono anche 2 milioni e 700.000 euro destinati ai lavori per l'ala del nosocomio novafeltriese attualmente chiusa, inagibile dopo il nevone del 2012. Questa parte verrà interamente demolita e ricostruita, per dare vita al nuovo ospedale di comunità e potenziare la sanità in Alta Valmarecchia. Si tratta di una struttura per l'assistenza di pazienti cronici che non possono essere gestiti a domicilio, o di pazienti dimessi dall'ospedale che necessitano però di trascorrere qualche giorno in degenza prima di tornare alla propria abitazione. L'ospedale di comunità sarà gestito da infermieri con la supervisione dei medici di famiglia. Avrà dieci-dodici posti letto e soprattutto permetterà di gestire una tipologia di pazienti che al momento è costretta al ricovero al Sacra Famiglia, liberando quindi posti nei vari reparti. "Un servizio aggiuntivo - precisa il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini - e per questo ho chiesto esplicitamente alla direzione dell'Ausl di non intaccare la funzionalità del nostro ospedale, né di procedere a una diminuzione dei posti letto".



ric. gia.