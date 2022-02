Violenza in strada: tre persone accoltellate in poche ore nel riminese

Cronaca

Rimini

| 15:29 - 22 Febbraio 2022

Foto di repertorio.



Tre persone sono state ferite a coltellate, a distanza di poco tempo, in provincia di Rimini e non si esclude che l'autore sia lo stesso uomo. Il primo episodio, a Morciano, dove una donna è stata soccorsa dal 118 intorno alle 13. A Rivazzurra circa mezzora dopo altre due persone, dalle prime informazioni un 48enne e una 45enne, sono state colpite e poi portate in ospedale; l'uomo in grave condizioni, la donna in codice 2. Indagano i carabinieri e la polizia, coordinati dalla Procura di Rimini. Seguiranno aggiornamenti.