Cattolica, Comitati di Quartiere ed Associazioni donano buoni spesa per le famiglie più bisognose

Attualità

Cattolica

| 15:23 - 22 Febbraio 2022

La consegna dei buoni nella Sala Giunta.

Trentadue buoni spesa per aiutare le famiglie di Cattolica in difficoltà. Sono il ricavato di una pesca di beneficenza organizzata durante il periodo natalizio dai Comitati cittadini dei quartieri Ventena, Violina Casette Porto, Macanno, Torconca e Mare Nord, e dalle Associazioni “Cattolica per la Tanzania” e “Col Sorriso”. I buoni, dal valore di 30 euro ciascuno, sono stati consegnati nei giorni scorsi all’Amministrazione Comunale durante un incontro nella Sala Giunta di Palazzo Mancini. Gli uffici del settore sociale si occuperanno di individuare e distribuire i buoni, spendibili presso i punti vendita “Coop Alleanza 3.0”, secondo le più urgenti situazioni di disagio.



Un grazie di cuore è arrivato da tutta la Giunta Comunale per questi cittadini volenterosi che grazie al loro impegno contribuiscono a sostenere la comunità. “Dobbiamo essere davvero grati per quello che fate – ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali, Nicola Romeo – e per il tempo e le energie che dedicate a beneficio della collettività. Iniziative come quella messa in campo dai Comitati e dalle Associazioni cittadine, mettono in luce le risorse vive del territorio capaci di sostenere chi si trova in difficoltà, senza lasciare indietro nessuno”.

“Oggi vi abbiamo accolto in Comune, ma prossimamente – ha aggiunto l’Assessore ai rapporti con i Quartieri, Federico Vaccarini - contiamo di venire direttamente sul territorio ad incontrarvi per ascoltare le vostri voci. Come Amministrazione abbiamo il dovere di creare le migliori condizioni possibili allo sviluppo delle attività sociali di Comitati ed Associazioni cittadine, una rete sensibile alle diverse tematiche e che avverte, in modo profondo, il bisogno di sentirsi parte attiva della vita di Comunità”.