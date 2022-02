Basket Promozione, Santarcangiolese sconfitta nel finale dall'Aics. I risultati

Sport

I risultati e la classifica del girone F.

SAN PATRIGNANO – BASKET PROJECT 76 – 79

(20-19; 41-41; 52-63)

San Patrignao: Angeli 29, Conocchiari 20, Bindi 11, Romboli 6, Trombin 6, Carella 2, Magni 2, Cardarelli, Cupaiuolo, Pintus ne. All. Gregori.

Faenza: Santini 8, Castellari, Troni 29, Santo 6, Anghileanu, Boero 23, Dal Monte, Melandri 6, Fabbri 2, Tverdohleb 5, Bulzacca. All. Vespignani.

TIGERS BASKET 2014 – LIBERTAS GREEN BK 34 – 48

(9-16; 18-27; 27-37)

Tigers Forlì: Gnini 4, De Lorenzi, Valgimigli ne, Montaguti, Ragazzi 9, Onofri 2, Plachesi 2, Valpiani 2, Syla 9, Paganelli ne, Monti 4, Petrini 2. All. Solfrizzi.

Lib. Green Forlì: Vittori 2, Ruffilli 2, Rossi 6, Pezzi, Naldi, Liverani 6, Guaglione 6, Galeotti 2, Evangelisti 5, Brunetti N. 14, Brunetti J. 5. All. Minghetti.

AICS JUNIOR BK – SANTARCANGIOLESE BASKET 78 – 75

(27-24; 46-41; 62-56)

Aics Forlì: Carli Moretti ne, Adamo 6, Collinelli, Gori 12, Scozzoli 20, Lelli, Corsi, Grillanda 23, Sansoni 11, Corzani 3, Ilinca 3. All. Mambelli.

Santarcangelo: Sirri 4, Antolini, Caverzan 19, Rusin, Fabbri 11, Azarenko, Balducci 4, Buo 17, Semprucci 20. All. Bezzi.

Partita decisa nel finale tra Aics Forlì e Santarcangiolese. E' un primo quarto spumeggiante quello che va in scena sul prestigioso parquet Forlivese del Villa Romiti , con i padroni di casa aggressivi in difesa e precisi dall'arco con a segno ben 6 bombe nel primo quarto. Santarcangelo ci mette un po’ a carburare ma con un Semprucci efficace in penetrazione rimane a contatto sul 27 a 24. Nel secondo quarto ancora Scozzoli punisce da tre, Buo comincia a segnare con costanza nel pitturato ma l'aggressività dei Forlivese scava un piccolo solco e si va al riposo sul 46 a 41.

Nella ripresa Santarcangelo si fa subito sotto e soprassa sul 51 a 50 con Caverzan, poi la zona chiamata da Coach Mambelli arrugginisce i meccanismi dei Clementini che subiscono ancora una bomba di Grilanda allo scadere del terzo quarto sul 62 a 56.

Ultimo quarto con Santarcangelo che prende il controllo delle operazioni grazie ad una difesa più attenta e a un buon Fabbri sotto le plance. Gli ospiti si portano anche sul 72 a 66 a 2 minuti dalla fine, poi in sequenza il quinto fallo (terzo sfondamento) di Buo con tecnico alla panchina, il secondo antisportivo di Sirri (con conseguente espulsione) riportano velocemente i padroni di casa a contatto che superano a 50 secondi dalla fine con una penetrazione di Grilanda. Gli errori ai tiri liberi dei Santarcangiolesi negli ultimi concitati minuti fissano il punteggio sul 78 a 75 per Aics. Non c'è tempo per rifiatare però perché per Santarcangelo è già tempo di derby. Giovedì sera alle 21.15 al PalaSgr arriverà Bellaria.

BASKET 2000 – BLACK SPORTING CLUB 50 – 57

(10-14; 22-24; 39-46)

BK 2000 San Marino: Botteghi 5, Gambi, Bombini 2, Borello 5, Ugolini N. 2, Lioi 4, Liberti 5, Stefanelli 3, Fiorani 6, Ugolini G. 18. All. Paccagnella.

Coriano: Casadei Massari 4, Bigini A. 4, Salvadori 6, Ortenzi 11, Chistè M. 11, Casadei 21, Buscherini, Vettori, Bologna, Bigini G., Pacucci, Carli. All. Chistè C.

S.C. CATTOLICA – ARTUSIANA 53 – 56

(14-18; 33-28; 42-40)

Cattolica: Adanti L. 14, Adanti M. 12, Bacoli 12, Cavazzini 11, Cardinali 2, Del Prete 2, Crugnale, Ghinelli, Simoncini Fuzzi, Cavazzini T. ne. All. Cotignoli.

Forlimpopoli: Pinza 10, Panzavolta 9, Zammarchi 8, Perugini 7, Godoli 7, Adamo 4, Picone 4, Gasperini G. 3, Spisni 2, Quercioli 2, Gasperini A., Servadei. All. Grilli.

BELLARIA BASKET – MORCIANO EAGLES RINVIATA

ANTICIPI

LIBERTAS GREEN FORLI’ – BASKET 2000 SAN MARINO 73 – 50

EAGLES MORCIANO – SAN PATRIGNANO 62 - 56

CLASSIFICA Artusiana Forlimpopoli* 20; Eagles Morciano*, Lib. Green FO 18; BSC Coriano* 16; S.C. Cattolica**, Faenza Basket Project* 12; Basket 2000 San Marino, Santarcangiolese 8; San Patrignano 6; Tigers 2014 FO, Aics Junior FO** 4; Bellaria* 0.