Verucchio, cinque verbali per passaggio col rosso sul ponte Marecchia

Attualità

Verucchio

| 13:53 - 22 Febbraio 2022

La polizia municipale presidia il tratto di strada chiuso in direzione ponte.



Sono in corso fino a venerdì 25 febbraio i lavori sulla linea del gas metano presente sul ponte Marecchia, in località Ponte Verucchio, con conseguenti modifiche alla viabilità: fino alla conclusione dell’intervento, infatti, resterà chiuso il tratto di via Ponte compreso tra l'uscita del ponte (lato Verucchio) e il piazzale che ospita il ristorante Zaganti. Le pattuglie della Polizia locale stanno svolgendo il servizio di viabilità e controllo sul rispetto dell'ordinanza emessa dalla Provincia di Rimini.



Le linee 160, 164 e 166 del trasporto pubblico locale, inoltre, in direzione Novafeltria-Rimini effettuano il percorso alternativo SP15bis, strada Marecchiese (SP258), via Ponte e nuovamente strada Marecchiese. Nel percorso ordinario, invece, arrivi e partenze verranno effettuate solo in direzione Rimini-Novafeltria.



Diversi anche i controlli eseguiti nella zona dalle pattuglie della Polizia locale per il rispetto della segnaletica stradale del cantiere sul ponte Marecchia, che hanno portato alla contestazione di cinque verbali negli ultimi due mesi per mancata osservanza dell'obbligo di arresto imposto dal segnale semaforico. Come previsto dell'articolo 146 del Codice della Strada, ai conducenti è stata comminata una sanzione di 167 euro con decurtazione di 6 punti dalla patente.