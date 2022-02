Sicurezza, Riccione chiede azioni mirate per l'estate: "bisogna agire d'anticipo"

Attualità

Riccione

| 12:45 - 22 Febbraio 2022

Renata Tosi, sindaco di Riccione.



Il comune di Riccione ha presentato richiesta al Prefetto di Rimini, affinché sia organizzata, nella sala del consiglio comunale della Perla Verde, una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica aperta ai rappresentanti delle categorie economiche. "Per l'estate 2022 bisogna agire in anticipo", spiega il sindaco Tosi, che chiede "da subito", facendo dunque partire delle attività di carattere preventivo, "tutte le misure possibili per evitare il ripetersi dei fatti che hanno turbato la tranquillità dei nostri territori la scorsa stagione, causando le legittime preoccupazioni dei riccionesi e dei turisti di tutta la provincia di Rimini".



Nella lettera al Prefetto, l'amministrazione comunale evidenzia l'incremento nel 2021 del corpo di polizia municipale, con 6 operatori a tempo indeterminato e 30 operatori stagionali, nonché l'installazione di dodici telecamere "posizionate nei luoghi più a rischio". Inoltre "sono sempre attive le due postazioni dedicate, a mare della ferrovia, una per i Carabinieri e una per la Polizia di Stato, oltre ad altri locali che questa amministrazione ha messo a disposizione sul territorio comunale".