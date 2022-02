Coriano, iniziate le trivellazioni per il consolidamento delle mura del castello

Attualità

22 Febbraio 2022

Le trivellazioni in corso al castello Malatestiano.



L'amministrazione comunale di Coriano traccia il bilancio su tre cantieri aperti nel territorio comunale, dopo un sopralluogo avvenuto questa mattina (martedì 22 febbraio) da parte dell'assessore Roberto Bianchi.



Al castello Malatestiano è iniziata la la trivellazione di consolidamento delle mura. I lavori proseguiranno secondo il calendario stabilito sotto la sorveglianza degli incaricati della Sovrintendenza alle Belle Arti.



A Mulazzano, in via Bastioni, è in fase di ripristino la condotta fognaria. "Un ottimo lavoro di drenaggio già funzionante nel fosso di scarico individuato", evidenzia l'amministrazione comunale. Prima della totale riasfaltatura, dovrà essere invece atteso un lasso di tempo, individuato dai tecnici comunali, per far sì, evidenzia l'amministrazione comunale, "che si assestino i cinque metri di scavo effettuati".



In via Bruscheto procedono i lavori di allargamento della carreggiata stradale, lavori resi possibilei anche grazie al contributo dei cittadini titolari delle proprietà limitrofe, che hanno ceduto gratuitamente le strisce, ai bordi della strada, fondamentali per l'allargamento di quest'ultima.