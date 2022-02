Scritte no vax a Rimini, imbrattato il gazebo dell'anagrafe

Attualità

Rimini

| 12:22 - 22 Febbraio 2022

Le scritte sul gazebo dell'anagrafe di Rimini.

Nella notte tra lunedì e martedì (21-22 febbraio) il gazebo dell'anagrafe comunale di Rimini, in via Caduti di Marzabotto, è stato imbrattato con vernice rossa da ignoti vandali. Sul gazebo, in cui vengono effettuati i controlli sul possesso del Green Pass, sono apparse scritte riconducibili a persone appartenenti alla galassia No Vax: “Lo Stato che ricatta è criminale”, “No al green pass”, “No al vax sotto ricatto”.



"Un atto di inciviltà", accusa l'amministrazione comunale, che ha presentato denuncia. Per ripulire la struttura è dovuta intervenire una ditta di Bologna, in modo da sverniciare, con prodotti non infiammabili, le frasi vergate con spray rosso.