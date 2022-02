Carnevale 2022, Rimini in maschera: calendario degli eventi, date e spettacoli

Eventi

Rimini

| 12:19 - 22 Febbraio 2022

Nel week-end, intrattenimento per i bambini a Viserba.

Dal Carnevale con gli appuntamenti di Colorcoriandolo domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo, alle visite guidate alla scoperta di una Rimini insolita, fino al viaggio a ritroso nel tempo nella Rimini veneziana per scoprire le tracce che Venezia ha lasciato nella città. E ancora, nel week-end, intrattenimento per i bambini a Viserba e la Rassegna di teatro per i più piccoli con La storia di Hansel e Gretel al teatro degli Atti.



​Da non perdere anche le visite guidate nel polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, dove VisitRimini organizza un viaggio gastronomico con un aperitivo spagnolo nel salotto del rinnovato foyer sabato 26 febbraio.



Si segnalano gli ultimi appuntamenti al Cinemino, nel Palazzo del Fulgor, con Fellini Open e mercoledì 23 febbraio, ingresso libero alla serata finale dell’edizione 2021 del Mini giro del mondo in 80 corti, a cura di Amarcort, ospitata al cinema teatro Tiberio. Domenica 27 febbraio torna anche la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage, Rimini Antiqua.



Fino all’8 marzo il Museo della città ospita la mostra “La commedia immaginata” che, attraverso venti preziose Divine Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri, selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini, in una narrazione attraverso le immagini.



Da giovedì 24 febbraio Rimini torna capitale del tiro con l’arco con la 49esima edizione dei Campionati Italiani Indoor di Tiro con l'Arco che si tengono all'interno dei padiglioni del quartiere fieristico.



Ecco gli appuntamenti della settimana:



22, 24 febbraio 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini Open: Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Ultimi appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, dove il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, sei titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi.



Martedì 22 febbraio, Fellini Satyricon, di Federico Fellini. Giovedì 24 febbraio, omaggio a Lina, con Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza', di Lina Wertmuller.

L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 70449 museofellini@comune.rimini.it

martedì 22 febbraio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna 'Meglio al Cinema' con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

Martedì 22 febbraio, evento speciale con la proiezione del film in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, Walk With Me, il documentario di Mark Francis e Max Pugh, con la voce narrante di Benedict Cumberbatch (ore 17 e 21). Giovedì 24 febbraio alle ore 21:00 Illusions Perdues, tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac, una commedia umana con un cast eccezionale per la regia di Xavier Giannoli con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels. Drammatico – Francia, 2021 - 13 Nomination premi CESAR 2022

A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



mercoledì 23 febbraio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Finale del mini-Giro del Mondo in 80 40 Corti, edizione 2021

Nel 2021 vista l’incertezza sulle restrizioni in atto, il tour è stato proposto in una versione “light”: 4 tappe estive e 40 cortometraggi di altissima qualità; al termine delle votazioni di ogni tappa sono stati scelti 2 finalisti. In questo inizio 2022 si ritorna al cinema Tiberio per rivedere tutti i finalisti e scegliere il cortometraggio vincitore del 2021.



Ecco gli 8 migliori corti che si sfideranno durante la serata finale:

1a Tappa: Old Hen di Todd Gordon e Iron me di Ivan Rabbiosi

2a Tappa: Invisible di Thomas Scohy e White eye di Tomer Shushan

3a Tappa: Maradona’s Legs di Firas Khoury e Uonted! di Daniele Bonarini

4a Tappa: La mostra di Federico Russotto e Talent di Oleg Ageychev

Ore 21.00. Ingresso gratuito Info: info@amarcort.it





da giovedì 24 a domenica 27 febbraio

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

49esima edizione dei Campionati Italiani indoor di tiro con l’arco

Rimini torna la capitale del tiro con l’arco con la 49esima edizione dei Campionati Italiani Indoor di Tiro con l'Arco che si tengono all'interno dei padiglioni B5-D5 della Fiera.

Qui, nelle 4 giornate di competizioni, gli atleti azzurri si sfidano nelle varie specialità in gara come "arco nudo", "arco compound" e "arco olimpico" nelle due classi Juniores e Seniores, sia in gare individuali che di squadra.

Per la divisione 'arco nudo' si presenta tra gli altri la campionessa in carica Cinzia Noziglia, atleta ligure che ha realizzato il record europeo in riva all'Adriatico nel 2020.

Orario: a partire dalle ore 8. Info: arcoclub.riccione@gmail.com - www.arcorimini.it



sabato 26 febbraio 2022

Foyer del Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Aperitivo al Teatro Galli

Appuntamento in cui la gastronomia del territorio incontra l'arte e la cultura.

Un esclusivo aperitivo al bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. All'interno del suo foyer, al Bar del Grifone, dove la contemporaneità convive col fascino del passato è possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Per l’occasione 2 menù a tema con prodotti tipici della Spagna.

Accesso consentito solo ai maggiorenni. Orario: dalle ore 18.00 A pagamento.

Info: 0541 53399 www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli/



sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022

piazza Pascoli - Viserba Rimini

Carnevale a Viserba

A cura del Comitato Turistico di Viserba

Il comitato turistico di Viserba organizza, per il weekend di Carnevale, due giornate dedicate ai bambini.

Il 26 febbraio dalle 15:00 inizia la festa in maschera con l’animazione di Bimbo Bell, musica e baby dance.

Il 27 febbraio si replica dalle ore 15:00 alle 18:00 con la festa in maschera e la speciale animazione di ” Bee Animazione”.

Orario: dalle 15.00. Ingresso gratuito. Info: 339 215 2649 comitatoturistico@viserba.com



domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo 2022

piazza Malatesta - Rimini, centro storico

ColorCoriandolo

Per festeggiare il Carnevale torna a Rimini ColorCoriandolo.

Rispetto al format tradizionale viene proposto un intrattenimento diffuso e itinerante, nel rinnovato centro storico con il museo diffuso dedicato a Federico Fellini. Due gli appuntamenti:

Domenica 27 febbraio la città si anima con la Brass Band: otto variopinti musicisti si muovono tra le note dei loro ottoni nella magia della piazza dei Sogni, accompagnati da acrobati e giullari, che con i loro divertenti scherzi intrattengono il pubblico.

Martedì 1 marzo a questo si aggiunge uno spettacolo inedito dal titolo 'Le ali dei sogni': una suggestiva performance con artisti dagli scenografici costumi sui trampoli. Gli artisti danzano interpretando grandi e maestosi volatili che volteggiano sulle dolci note di un violino suonato rigorosamente dal vivo. A cura di Made Officina Creativa.

Durante il periodo di Carnevale, piazza Malatesta si traveste in festa con la giostra francese, un antico divertimento, che ancora fa sognare i bambini e gli adulti, tra coriandoli e stelle filanti.

Orario: 15 – 18 Ingresso gratuito



domenica 27 febbraio 2022

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42, Rimini centro storico

Sciroppo di teatro

Un 'progetto per bambine, bambini e famiglie' di Ater Fondazione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e 21 comuni. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra gli Assessorati regionali alla Cultura, Sanità e Welfare, i Comuni Soci, le organizzazioni sindacali dei pediatri FIMP e CIPe, le loro associazioni scientifiche ACP e SIP e le farmacie aderenti FederFarma e AssoFarm a favore della salute e del benessere delle famiglie, alle quali il teatro può dare un contributo significativo in questo periodo di pandemia. I pediatri e le farmacie che espongono la locandina “Sciroppo di teatro” possano fornire direttamente alle famiglie con bambini dai 3 agli 8 anni questa “medicina eccezionale per potersi emozionare”. Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione, in particolare ci sono 3 ricette, ognuna delle quali corrisponde ad un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e bambina e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione di 3 spettacoli di Teatro per le famiglie.

A Rimini gli appuntamenti prevedono tre domeniche pomeriggio dal 13 al 27 febbraio, con la collaborazione di Alcantara Teatro Ragazzi per tre spettacoli in calendario:

Dopo Le nid di Progetto G.G. (13 febbraio ore 16.30 dai 2 anni), una riflessione sul modo di relazionarsi al diverso, che dapprima sconvolge, poi incuriosisce ed alla fine arricchisce, e Amici in(di)visibili di Eccentrici Dadarò (20 febbraio, ore 16.30, dai 5 anni), un thriller per bambini e bambine, si conclude con La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest (27 febbraio ore 16.30 dai 4 anni), che fa riflettere su cos’è davvero finto e sul valore delle cose.

Ore 16.30. Tariffa d'ingresso: 2 € per coloro che hanno il coupon ricavato dal libretto

Info: 0541 727773 info@alcantarateatroragazzi.it



Domenica 27 febbraio e ogni ultima domenica del mese

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30. Info: 340 3031200 riminiantiqua@gmail.com



da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema: Van Gogh – I Girasoli

Nell'ambito della Rassegna La Grande Arte al Cinema, viene proiettato il film dal titolo Van Gogh – I Girasoli, di David Bickerstaff.

Quelli che molti scambiano per un unico capolavoro, sono in realtà cinque dipinti di girasoli in vaso sparsi nelle gallerie di Amsterdam, Londra, Monaco, Philadelphia e Tokyo. Il documentario vuole riunire questa serie di dipinti sul grande schermo.

Van Gogh – I Girasoli non è una semplice “mostra virtuale”, ma un suggestivo viaggio cinematografico in grado di scavare nelle ricche e complesse storie dietro ogni quadro, cercando di svelare i misteri dei girasoli e offrendo anche una nuova visione sulle tragiche circostanze che portarono Van Gogh a litigare con Paul Gauguin.

Orario: lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo alle ore 21.00; mercoledì 2 marzo alle ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it