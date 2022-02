In corso a Misano lavori di manutenzione alle 25 barriere frangiflutti

Attualità

Misano Adriatico

| 12:19 - 22 Febbraio 2022

Lavori in corso alle barriere.

Sono in corso in questi giorni i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dei pennelli, le scogliere perpendicolari alla costa che sorgono nella zona centrale di Misano. Sono 25 i pennelli frangiflutti che sono sottoposti al ripristino corticale dell'anima interna in cemento armato. I lavori rientrano negli interventi di manutenzione di opere di difesa della costa operati dalla Regione Emilia-Romagna, che ha stanziato per il litorale di Misano circa 70 mila euro.

L'intervento di consolidamento sta procedendo velocemente per vedere il termine prima del ripascimento della costa previsto per inizio aprile. Una parte dei 185.000 metri cubi di sabbia che verranno fatti confluire sulle spiagge di Misano, infatti, andranno a coprire la prima parte dei pennelli.

"I pennelli si presentavano ammalorati e i ferri arrugginiti che spuntavano rappresentavano un pericolo – commenta l'assessore al demanio Manuela Tonini -. Siamo contenti che la Regione ponga attenzione e risoluzione alle criticità che puntualmente segnaliamo come amministrazione. Questo importante intervento di consolidamento e di ripristino ci consente di mettere in sicurezza la nostra costa, che rappresenta uno dei nostri principali biglietti da visita".