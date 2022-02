Prosegue la rassegna 'Mentre vivevo" alla sala Teatro di Poggio Torriana

Eventi

Poggio Torriana

| 12:12 - 22 Febbraio 2022

I protagonisti dello spettacolo.

Continua Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e ospitata nella Sala Teatro di Poggio Torriana (via Costa del Macello, 10).

Domenica 27 febbraio, alle ore 17.30, il Collettivo Baladam B-side presenterà lo spettacolo "Surrealismo Capitalista", segnalazione speciale Premio Scenario 2021

Ricerca, drammaturgia e regia sono a cura di Tony Baladam, che è anche in scena insieme a Nina Lanzi e Giacomo Tamburini.

Nel corso dell'ultimo mezzo secolo abbiamo assistito all'affermarsi di un modello socioeconomico che tende a concepire ogni esistenza in termini monetari e a fare piazza pulita degli immaginari collettivi e delle alternative sociali, sostituendosi a entrambi.

«Ne consegue un senso di frustrazione diffuso e un senso dell'umorismo poco diffuso: la nostra missione è ribaltare questo paradigma», spiega la compagnia.

"Surrealismo Capitalista" mette in scena un compendio di derive della società odierna, utilizzando il capitale come correlativo oggettivo di una condizione umana sempre più superficiale e rarefatta. Viene in particolare preso in esame l'innestarsi di meccaniche neoliberiste in ambiti idealmente refrattari al culto del profitto, in particolare cultura, assistenza, relazione e realizzazione di sé.

In scena: due attori e un'attrice, che fanno e dicono cose, in onore del grande Dio del capitale.

Il collettivo Baladam B-side, fondato nel 2020 dal regista e linguista Antonio "Tony" Baladam (pseudonimo di Pierre Campagnoli) e dalla poetessa e semiologa Rebecca Buiaforte, si occupa di teatro contemporaneo, laboratori di narrazione 3.0 e podcasting.