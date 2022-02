Rimini, ondata di solidarietà per Mufasa, il cagnolino con le zampe malate

Attualità

Rimini

| 12:03 - 22 Febbraio 2022

Il cagnolino Mafusa.

Francesca e Gianfranco Gagliani, che se ne prendono cura, hanno deciso di lanciare una campagna su GoFundMe a causa dei continui interventi che il cagnolino dovrà affrontare per le sue zampe e il risultato è stato sorprendente: 8.400 euro raccolti in poche ore.



“A 5 mesi - scrive Giancarlo - gli è stata effettuata la prima operazione: la trocleoplastica, al fine di mantenere la rotula in sede ed evitare l'aggravamento rapido delle deformità riscontrate, applicandogli anche delle placchette”.



“A questo punto - continua - sorge un altro ostacolo, chiamato metatarsal rotation, sempre nelle sue zampe posteriori, risolvibile tramite chirurgia correttiva di tibia bilaterale, consistente nel taglio di entrambe le tibie per poi ruotarle nel verso corretto, al fine di stabilizzare le ginocchia”.



“Sia le operazioni che le varie terapie di riabilitazione - spiega - sono molto dispendiose. Ad oggi - prosegue - ce la stiamo mettendo davvero tutta per concedergli l’opportunità di vivere una vita senza sofferenza, ma iniziamo ad avere qualche difficoltà economica”.



In aiuto di Mufasa sono arrivate più di quattrocento donazioni. La raccolta fondi si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/4srp/un-aiuto-per-mufasa