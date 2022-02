Case e ospedali della comunità, innovazione: in provincia di Rimini arrivano oltre 37 milioni di euro

Attualità

Rimini

| 11:59 - 22 Febbraio 2022

A due anni dal primo caso di Covid in Emilia-Romagna - il 22 febbraio 2020, preso in carico a Piacenza - la Regione mette basi solide per il rafforzamento del sistema sanitario pubblico, guardando al futuro e programmando investimenti per oltre mezzo miliardo di euro.

Per una sanità sempre più territoriale e vicina alle persone, grazie alla telemedicina, nuove Case di comunità, ospedali moderni e sicuri, infrastrutture tecnologiche e digitali all'avanguardia.

L'Emilia-Romagna è infatti pronta a partire con la "Missione salute" del Piano nazionale di ripresa e resilienza: a disposizione ci sono risorse per più di 500 milioni di euro, già ripartiti tra le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale, che serviranno a finanziare centinaia di interventi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini.

Con un calendario certo per l'esecuzione delle opere: entro il 2023 dovranno essere completate tutte le gare per l'affidamento dei lavori, che andranno ultimati entro il 2026.



Per l'attuazione degli investimenti, la Giunta ha provveduto ad assegnare sul territorio i 529 milioni attribuiti alla Regione Emilia-Romagna: all'Ausl della Romagna andranno 133.879.981 euro (52.336.781 Componente 1 e 81.543.200 Componente 2).

Casa della Comunità, Centrali Operative Territoriali e telemedicina, Ospedale di Comunità, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero e ospedali sicuri e sostenibili. Questi gli ambiti di intervento per "Missione salute".



Più nello specifico, gli investimenti da realizzare in provincia di Rimini con i fondi del PNRR riguardano:



Case della Comunità e presa in carico della persona:

- Nuova costruzione della Casa della Comunità di Bellaria: 1.600.000€

- Ristrutturazione della Casa della Comunità di Santarcangelo di Romagna: 200.000€

- Manutenzione straordinari della Casa della Comunità di Novafeltria: 100.000 €

- Nuova costruzione della Casa della Comunità di Riccione: 1.600.000 €

- Ristrutturazione della Casa della Comunità di Morciano di Romagna: 1.000.000 €



Casa come primo luogo di cura e telemedicina:

- Ristrutturazione della Centrale Operativa Territoriale di Rimini: 240.000 €

- Manutenzione straordinaria della Centrale Operativa Territoriale di Novafeltria: 80.000 €

Ospedali di comunità:



- Nuova costruzione dell’Ospedale di Comunità di Rimini: 3.200.000 €

- Nuova costruzione dell’Ospedale di Comunità di Novafeltria: 2.700.000 €

- Ristrutturazione dell’Ospedale di Comunità di Cattolica: 2.700.000 €

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale



- Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione DEA I Livello 1.183.653 €

Ospedale Sicuro e Sostenibile



- Realizzazione di un nuovo padiglione ospedale Infermi di Rimini 22.800.471,66 €