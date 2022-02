Bellaria, un incontro su Angelo Vassallo precede lo spettacolo 'Il sindaco Pescatore'

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:29 - 22 Febbraio 2022

Ettore Bassi.

Si alza il sipario sulla nuova stagione di prosa al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Si comincia domani - mercoledì 23 febbraio - alle 21.00, con Ettore Bassi ne "Il Sindaco Pescatore", per la regia Enrico Maria Lamanna. Uno spettacolo di intenso teatro civile, patrocinato dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità della Provincia di Rimini, liberamente ispirato alla storia di Angelo Vassallo: il primo cittadino di Pollica, noto per il suo amore per la pesca e il mare e ucciso il 5 settembre 2010, dopo essersi impegnato in prima persona nel rispetto della legalità e dell'ambiente. In scena con l'attore anche ragazze e ragazzi di Bellaria Igea Marina, in una inedita partecipazione corale che pone la ‘prima’ della stagione di prosa in ideale continuità con quel Piano Strategico di cui il coinvolgimento delle giovani generazioni è asse portante.



Uno spettacolo, quello di domani sera, che sarà anticipato alle ore 18.30, sempre al Teatro Astra, da un ulteriore appuntamento promosso dall'Osservatorio provinciale sulla Criminalità Organizzata. Un incontro aperto al pubblico, un momento di confronto incentrato proprio sulla figura di Angelo Vassallo, che vedrà la presenza dell'attore Ettore Bassi e del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti.



L’Osservatorio sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità della Provincia di Rimini vede coinvolti i comuni di Bellaria Igea Marina – Ente capofila nonché segreteria organizzativa - , Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Santarcangelo di Romagna, con il contributo e il sostegno della Regione Emilia Romagna e con il patrocinio della Provincia di Rimini: da anni porta avanti attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, che si concretizzano in incontri, workshop, ricerche scientifiche e pubblicazioni, nonché iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e al mondo delle scuole.