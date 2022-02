Rimini: tenta di rubare una borsa alle cantinette, arrestato

Cronaca

Rimini

| 09:31 - 22 Febbraio 2022

Controlli nel centro storico, foto di repertorio.

Ha tentato di sottrarre il portafogli a una ragazza ma è stato inseguito e bloccato da alcune persone presenti sul posto. Un weekend finito male per il malvivente che nella notte tra sabato e domenica, ha tentato di derubare la donna tra i banchi della Vecchia Pescheria a Rimini. Un 40enne nordafricano, avrebbe importunato la ragazza per poi sottrarle il portafogli, approfittando di un attimo di distrazione. Dopo una piccola colluttazione, in cui sono volati insulti e spintoni, il ladro è stato bloccato, costretto a lasciare la presa e a rinunciare al 'bottino'. Richiamati dal trambusto, sono intervenuti anche gli uomini dell'Arma, presenti sul posto per pattugliare la zona del cuore della città frequentemente teatro di episodi di aggressioni. Tradotto in caserma, il nordafricano è stato processato ieri mattina per direttissima, con l'accusa di tentata rapina. Al termine del processo è stato convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora.