Sportello digitale gratuito per anziani dell'associazione Ada di Rimini

22 Febbraio 2022

Ada Odv associazione per i diritti degli anziani di Rimini ha aperto uno sportello di aiuto digitale per l'attivazione dello Spid e del fascicolo sanitario elettronico.

L'obiettivo principale è offrire un supporto personalizzato in modo che gli anziani possano usufruire delle opportunità offerte dalla digitalizzazione.

"Il pensionato" dice Mario Aluigi presidente Ada Rimini "se non ha lo Spid non riesce ad accedere ad una serie di dati relativi alla propria pensione e quindi non può godere appieno di un suo diritto. L'anziano che non riesce a stare al passo con il processo di automatizzazione necessita di rivolgersi ad una persona e, non trovandola, si sente abbandonato. Con il nostro sportello tentiamo di accompagnare tante persone a riappropriarsi di loro diritti".



Per accedere al servizio, gratuito, è necessario prendere un appuntamento chiamando 3296844333 nei giorni feriali dalle 10 alle 12. I volontari riceveranno presso i locali Uil in via Flaminia 82/a a Rimini.