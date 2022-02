Basket B, le prime della classe con il vento in poppa. Il punto

Sport

18:46 - 21 Febbraio 2022

Continuano a viaggiare ad alto ritmo le prime della classe, in attesa che si giochino gli ultimi recuperi per definire la reale classifica.

Nonostante i tanti infortuni, la capolista Roseto (Nikolic 41) travolge Cesena (Bugatti 25) con un rotondo 98-65, respingendo gli attacchi delle inseguitrici Npc Rieti e Rimini. I reatini (Timperi 17) superano 72-60 i Raggisolaris (Poggi 15), mentre Rimini (Tassinari 32) non ha problemi a sbancare Jesi (Magrine e Gloria 16) con un perentorio 92-75.

Non si ferma la corsa di Ancona: i dorici (Centanni 20) sbancano 84-66 Giulianova (Milani 17) a pochi giorni dal colpo grosso in casa di Rimini. Vince anche la Real Sebastiani Rieti (Dieng 17) con una prova di forza in casa di Senigallia (Giannini 12) superata 75-54.

Soffre, ma conquista due punti d’oro, Ozzano (Klyuchnyk 18) che piega soltanto all’ultimo Civitanova Marche (Riccio 20), vincendo 67-62. Successo pesante per la Luiss Roma (Barbon e Jovovic 14) su Imola (Trapani 16) per 67-54 che le permette di abbandonare la zona playout. Emozioni anche a Montegranaro, dove Teramo (Antonelli 14) batte 60-59 la Sutor (Crespi 14) grazie a due tiri liberi di Bottioni segna a due secondi dalla fine.

Le date dei recuperi. Mercoledì 2 marzo: Raggisolaris – Civitanova Marche. Domenica 13 marzo: Raggisolaris – Rimini. Mercoledì 16 marzo ore 20.30: Cesena – Raggisolaris

Classifica. Roseto 36; Npc Rieti e Rimini* 30; Ancona 28; Real Sebastiani Rieti 26; Senigallia, Imola e Ozzano 24; Teramo 20; Cesena* e Luiss Roma 16; Jesi (-1) 13; Raggisolaris*** 12; Giulianova 6; Civitanova Marche* e Montegranaro 4. * gare in meno

Prossimo turno. Domenica ore 18: Raggisolaris – Luiss Roma; Ancona – Ozzano; Cesena – Npc Rieti; Rimini – Roseto; Imola – Montegranaro; Real Sebastiani Rieti – Giulianova; Teramo – Senigallia; Civitanova Marche – Jesi.