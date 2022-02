Cattolica, rimane schiacciato dal furgoncino su cui stava lavorando: operaio gravemente ferito

Cronaca

Cattolica

| 18:37 - 21 Febbraio 2022

Intervenuto l'elisoccorso per il trasporto al Bufalini di Cesena.

E’ stato travolto dal furgoncino per la raccolta dei rifiuti su cui stava lavorando, rimanendo schiacciato contro un muretto. E’ accaduto oggi pomeriggio, lunedì 21 febbraio, a Cattolica, a rimanere gravemente ferito un 30enne, di origini magrebine, dipendente di una cooperativa che si occupa della raccolta rifiuti, trasportato dai soccorsi al Bufalini di Cesena.

Il giovane stava operando in via Torconca, si è accostato col mezzo, è sceso per procedere al carico del cassonetto, ma, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha iniziato a muoversi, travolgendo l’operaio. Immediati i soccorsi del 118 che, visto il trauma da schiacciamento che ha interessato anche le gambe, hanno ritenuto opportuno far arrivare l’elisoccorso per il trasporto al “Bufalini”. Per i rilievi del caso sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.