San Giovanni in Marignano, schianto fatale con la moto: perde la vita un 57enne

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:22 - 21 Febbraio 2022

Lo schianto in via Cassandro.

Scontro fatale lunedì pomeriggio a San Giovanni in Marignano, nel quale ha perso la vita un 57enne, originario di Tavullia, che stava guidando la sua BMW di grossa cilindrata. Erano le 17 e 15 circa quando il centauro, per cause ancora in corso di accertamento, forse per l'asfalto viscito dovuto alla pioggia, ha perso il controllo del mezzo mentre stava viaggiando su via Cassandro: è accaduto tutto in una manciata di istanti e il 57enne si è schiantato con la sua moto contro un albero. L’impatto è stato violentissimo. Immediati sono stati i soccorsi del 118, sul posto con un’auto medica e un’ambulanza. Nonostante la tenacia con cui hanno cercato di rianimare l’uomo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. Per la ricostruzione della dinamica e per la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.