Covid San Marino: 197 nuovi casi nell’ultima settimana, deceduti un 72enne e un 89enne

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:58 - 21 Febbraio 2022

Covid San Marino, i dati del 21 febbraio 2022.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da COVID-19 regitrate sul Titano nella settimana che va dal dal 14 al 20 febbraio 2022. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 2.238 tamponi, a fronte di 197 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 8,80%), 378 guariti e 4 ricoveri (di cui 1 in Terapia Intensiva). Si segnalano purtroppo i decessi di due sammarinesi di 72 e 89 anni, entrambi positivi al virus SARS-CoV-2. Il Comitato Esecutivo, a nome degli operatori dell’ISS e della Segreteria di Stato per la Sanità, esprime vicinanza e profondo cordoglio ai loro familiari, parenti e amici.

Sono 3 le persone ricoverate in Ospedale, nelle stanze di isolamento, mentre sono 389 le persone seguite a livello domiciliare. Sono inoltre 73 le persone in quarantena.



Campagna vaccinale antiCOVID



Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 69.790 di cui 24.068 persone vaccinate con la prima dose e 26.181 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 80,58% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni.

Sono 19.541 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 64,55% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.