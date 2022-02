Le gioiellerie di Rimini si proteggono da furti e spaccate: accordo tra Federpreziosi e Prefettura

Attualità

Rimini

| 16:47 - 21 Febbraio 2022

L'accordo in Prefettura.

Le gioiellerie di Rimini siglano un accordo con la Prefettura in tema di videosorveglianza e si proteggono da spaccate e furti per "garantire maggiore sicurezza per clienti ed esercenti".

Il documento siglato oggi dal prefetto Giuseppe Forlenza e dal presidente provinciale di Federpreziosi-Confcommercio Onelio Banchetti, si inserisce nel quadro del protocollo d'intesa del 4 dicembre 2020 tra il ministero dell'Interno e Federpreziosi-Confcommercio-Imprese per implementare e aggiornare su tutto il territorio nazionale i sistemi di videosorveglianza e allarme antirapina.



Strumenti che, collegati con gli apparati delle sale operative della Polizia di Stato e dei Carabinieri, aumentano i livelli di tutela degli operatori economici. Dunque, il punto di forza del protocollo è la costruzione di un sistema integrato che favorisce l'interscambio di informazioni e l'utilizzo di sistemi aggiornati di videosorveglianza e sicurezza, oltre a regolamentare l'utilizzo di strumenti tecnologici capaci di agevolare la collaborazione degli esercenti con le Forze di polizia. Senza dimenticare il supporto all'attività investigativa. L'accordo ha validità di tre anni e prevede "forme di stretta collaborazione tra le Istituzioni preposte e gli operatori, ed è naturalmente esteso a tutte le aziende orafe gioielliere operanti nella provincia di Rimini".