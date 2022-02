Covid Rimini, calano ancora i nuovi casi: un paziente in più in terapia intensiva Nell’Open day di sabato si sono vaccinati in 219; 95 bambini

Attualità Rimini | 16:26 - 21 Febbraio 2022 Covid dati Rimini 21 febbraio 2022. Nella provincia di Rimini si registrano 240 nuovi casi positivi al Sars Cov 2, fortunatamente non ci sono decessi. C’è un nuovo paziente ricoverato in terapia intensiva, per un totale di 10 posti occupati.

In Emilia – Romagna si registrano 2.111 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.550 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.065 molecolari e 7.485 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,8%, un valore peraltro non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Open day regionale 9-15

Nell'Open day regionale di sabato 19 febbraio dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni) organizzato da Regione e Aziende sanitarie sono state effettuate 3.806 vaccinazioni da Piacenza a Rimini, dove sono stati 219 a vaccinarsi di cui 95 bambini.