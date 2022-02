Undicesima settimana di controlli sulle disposizioni relative al green pass: 15 sanzionati

Attualità

Rimini

| 15:30 - 21 Febbraio 2022

Controlli green pass in provincia.

Proseguono le verifiche effettuate nell’ambito del piano provinciale dei controlli relativi alla effettiva osservanza delle disposizioni governative sul green pass, che vedono impegnate – sull’intero territorio provinciale - tutte le Forze di Polizia, ivi comprese le specialità (Forestale, Stradale, Ferroviaria, etc.), con il fondamentale coinvolgimento delle Polizie Locali.



Dal 14 febbraio al 20 febbraio 2022 sono state controllate 3705 persone per verificare il possesso del Green Pass, ad essere sanzionati sono stati in 15. Controllate e sanzionate per il mancato o non corretto uso di mascherine 7 persone. Le attività e gli esercizio sottoposti a controllo sono stati 402, per 3 esercenti è scattata la sanzione per mancato rispetto delle norme anti covid.