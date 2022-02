Riccione, continuano i lavori alla nuova palestra e per l’ ampliamento della scuola Fontanelle di via Capri

Attualità

Riccione

| 14:05 - 21 Febbraio 2022

Lavori scuola Fontanelle.

Vanno avanti i lavori alla nuova palestra e alla scuola elementare Fontanelle di via Capri. Dopo la posa delle travi in legno lamellare sono in corso interventi per dotare, oltre un primo piano di copertura della palestra, un ulteriore strato al fine di garantire la massima impermeabilizzazione della struttura. Passo successivo saranno gli interni con la predisposizione della base del campo da gioco che consentirà il completamento delle dieci aule essendo queste direttamente collegate, con un accesso interno, alla palestra. Dal punto di vista operativo si tratta di interventi concatenati e in successione. Nel frattempo i lavori alla scuola vanno avanti spediti con la realizzazione del cappotto per evitare dispersioni termiche e consentire il raggiungimento di elevati standard di risparmio energetico.



Scuola e palestra completate in primavera



Complessivamente il progetto di ampliamento dell’istituto scolastico, che dalle attuali 15 classi sale a 25 con nuove biblioteca e mensa per gli alunni, si snoda su una superficie a due livelli di 3.000 m2. Le aule saranno disposte con grandi vetrate in modo da disporre della massima illuminazione naturale. Per materiali e tecnologie costruttive il livello qualitativo dei lavori sarà elevato dal punto di vista della sicurezza sismica, del comfort e dal benessere per studenti e personale. “A primavera scuola e palestra saranno completate, poi spazio alle finiture - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Il quartiere Fontanelle e la città avranno così due strutture scolastiche e sportive sicure, belle ed efficienti con la grande e moderna palestra utilizzabile fuori degli orari scolastici grazie ad un accesso esterno al plesso per svolgere partite di basket e di pallavolo, secondo le normative sportive vigenti, e tribune con capienza di 150 spettatori. Un intervento molto importante con notevoli ricadute sulla comunità riccionese e le associazioni sportive locali”.