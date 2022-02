Vaccini: Fedriga, Regioni pronte per quarta dose 

Attualità

| 13:40 - 21 Febbraio 2022

"Noi siamo pronti per la quarta dose per persone estremamente fragili e immunodepresse. Noi siamo pronti come lo eravamo per la terza dose quando nessuno ce l'aveva chiesto". Lo ha affermato, a margine di un incontro a Trieste, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "Mi auguro che la ricerca che sta venendo avanti con vaccini specifici - ha aggiunto - anche su possibili varianti, possa portare nel più breve tempo possibile a dei frutti". Parlando poi di Green pass, Fedriga ha ribadito che "nessuno ne è innamorato a prescindere, né il Presidente del Consiglio Mario Draghi né le Regioni. Pensiamo che il certificato verde, se la situazione continuerà a migliorare, potrà essere superato. Il nostro obiettivo è quello". Secondo Fedriga, è "veramente surreale un racconto fatto evidentemente per speculazione politica in cui si afferma che le Regioni sono innamorate del Green pass e non vorranno più lasciarlo perché è uno strumento di controllo dei cittadini. E' una follia. Una follia pericolosa. Il Green pass è uno strumento provvisorio, prima lo togliamo e prima siamo tutti contenti. E' chiaro che se la situazione migliorerà, nessuno metterà i bastoni fra le ruote per farlo". Analogamente, ha concluso, "neppure dell'obbligo" vaccinale per gli over 50 "siamo innamorati. Se la situazione lo permetterà toglieremo obblighi e Green pass, in modo graduale e con senso di responsabilità".