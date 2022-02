Estate 2022: che gomme indosseranno le nostre auto?

Attualità

Nazionale

| 07:22 - 23 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

​​​​​​Viaggiare in auto con la sicurezza offerta dalle migliori gomme estive del 2022 è anche sinonimo di comfort e di risparmio carburante. I nuovi modelli di pneumatici per l'estate che i produttori immetteranno sul mercato, sono frutto di una tecnologia sempre più affidabile e di una spiccata azione di ricerca che le case hanno portato avanti grazie a tecnici che successivamente ne hanno seguito gli sviluppi.

Mescole più dure e design del battistrada sono le principali caratteristiche dei pneumatici estivi.



Cosa sono le gomme estive?

Prima di passare in rassegna alcuni dei principali modelli di pneumatici estivi, è necessario capire quali vantaggi abbiano questo tipo di coperture e come funzionino una volta montate sui cerchi delle nostre auto.

La mescola con cui è composta la gomma contiene degli "ingredienti" le cui proprietà si esprimono al meglio quando le temperature salgono sopra ai 12°C, anche se i miglioramenti iniziano già a percepirsi oltre i 7°C.

Il battistrada lavora bene creando grip per merito di una tassellatura che appare abbastanza rigida, mentre i canali di scolo longitudinali contribuiscono all'evacuazione dell'acqua, riducendo il pericoloso fenomeno dell'acquaplaning. Si vedono chiaramente anche gli intagli il cui compito è quello di scaricare l'acqua lateralmente.

Le gomme estive, se utilizzate nella parte dell'anno più consona, offrono un livello di sicurezza maggiore rispetto ai pneumatici quattro stagioni, migliorando le prestazioni in tenuta di strada e in frenata, oltre a garantire un guadagno in fatto di consumo. Il divario tecnico e prestazionale diminuirebbe notevolmente se si prendesse in considerazione la malsana idea di circolare con i pneumatici invernali anche in estate: non solo non si può, ma diventerebbe anche estremamente pericoloso.



Che tipo di pneumatici ci saranno per l'estate 2022?

Si è soliti suddividere il settore in diversi segmenti basati sui marchi, sulla tipologia o sulle caratteristiche delle gomme.

Fermo restando la classica divisione settoriale tra marchi premium, intermedi ed economici, vediamo insieme i principali modelli che dai test risultano essere i migliori pneumatici estivi del 2022, suddividendoli in base alla loro caratteristiche.



Gomme eco o green

Sono pneumatici creati con l'intento di migliorare il risparmio di carburante durante la marcia. La mescola e il battistrada sono elementi pensati per ridurre gli attriti. Si avrà una gomma un po' più dura e quindi più durevole nel tempo, con un battistrada che tendenzialmente presenta un design piuttosto longitudinale per favorire il rotolamento.

In tale categoria spicca il modello Michelin Energy Saver+, un pneumatico onesto che bada al risparmio di carburante. Ideale per chi non punta all'eccellenza delle prestazioni, per chi viaggia spesso in autostrada e percorre molti chilometri. Pur non essendo tra le più silenziose, sono gomme che non infastidiscono e offrono una buona tenuta sul bagnato, anche per le berline medie.

Per auto del segmento B e city car, ecco le Continental EcoContact 5 che ricalcano caratteristiche molto simili alle precedenti, dando però maggior versatilità d'uso, specialmente a chi circola molto in città.

Il colosso americano Goodyear ha sviluppato lo pneumatico Efficient Grip con l'intento di ridurre l'impatto ambientale mediante un design che riduce gli attriti e una composizione che ne prolunga il chilometraggio. Questo fa in modo che tale modello possa rientrare tra i migliori pneumatici estivi economici del 2022, in quanto offre davvero una buona economicità di gestione e un sensibile risparmio di carburante.





Gomme turistiche o touring

In questa categoria rientrano pneumatici in grado di offrire comfort di marcia. Di solito le gomme turistiche sono scelte da chi viaggia molto in auto per diletto o per lavoro, presentano un prezzo non eccessivo e rappresentano un compromesso tra le varie categorie. Hanno poco o nulla di sportivo e presentano una mescola abbastanza dura che, con l'usura del battistrada nel tempo, può diventare particolarmente rumorosa, richiedendo la sostituzione. Mediamente hanno una buona durata, specialmente se si percorre molta autostrada.

Bridgestone propone il suo modello Turanza che si distingue da tempo per essere uno dei primi pneumatici pensati con vocazione touring. Non eccelle nelle caratteristiche, ma ha dalla sua parte il prezzo, essendo tendenzialmente il più basso rispetto agli altri marchi di pari fascia (premium). Chi non ha molte pretese può trovare in questa gomma una discreta risposta e infatti viene scelta come primo equipaggiamento da molte case automobilistiche.

Decisamente migliore, invece, è il Pirelli Cinturato P7: mescola molto versatile, processo tecnologico di produzione innovativo, risparmio di carburante e durata del battistrada sono le peculiarità principali che fanno di questa gomma una delle migliori in assoluto della categoria.

Un brand che si sta distinguendo cercando la scalata dalla fascia intermedia alla premium è Hankook. Il marchio coreano ha sviluppato il Ventus Prime3 K125 trovando un ottimo equilibrio prestazionale tra comfort, durata e sicurezza, con l'obiettivo di fornire al mercato una gomma versatile e universale, adatta per molti modelli di automobili, anche di medie e grandi dimensioni.

Sullo stesso piano suggeriamo Vredestein Ultra Vortic+, una gomma che unisce la categoria turistica a quella sportiva per chi vuole un eccellente compromesso tra le due classi. Una buona rigidità laterale, tipica di un battistrada performante, favorisce gli appoggi nelle curve e la direzionalità, mentre la costruzione della struttura si orienta alla riduzione dei consumi di carburante, favorendo anche la durata del pneumatico.



Gomme sportive o performance

Per avere maggior grip il pneumatico deve essere morbido, a discapito della durata. Le gomme performance sono pensate per auto sportive, potenti o per guidatori a cui piace la guida dinamica. Offrono prestazioni superiori alla media e alcuni modelli garantiscono la totale eccellenza della tenuta di strada, ma hanno un prezzo solitamente più elevato e una usura maggiore, al punto che dopo un certo chilometraggio le caratteristiche calano drasticamente.

Sale in cattedra il Dunlop con il suo Sport Maxx RT2, che, pur non essendo un modello nuovissimo, riesce ancora a primeggiare per prestazioni nelle vetture sportive grazie ad una risposta dinamica eccellente e alla tecnologia interna di riduzione rumore che contribuisce pure a migliorare il comfort acustico. Dello stesso gruppo aziendale fa parte anche Goodyear, la quale propone il pneumatico sportivo Eagle F1 Asymmetric 3, evoluzione della precedente versione, che si distingue per la riduzione degli spazi di frenata e si adatta alle vetture di grossa cilindrata o di grande potenza. In entrambi i modelli i battistrada sono asimmetrici.

Da tenere in grande considerazione è anche la gamma Pirelli con all'interno il modello PZero Rosso, particolarmente adatto alle vetture sportive per le sue prestazioni equilibrate.

Nel segmento non manca nemmeno Michelin con la nuova versione del Pilot Sport 4 che sta riscuotendo molto successo. L'innovativa mescola fatta di speciali elastomeri e silice idrofobica riesce a incrementare le performance sul bagnato, mentre sull'asciutto offre una guida molto reattiva e stabile.

L'innovazione sta anche nel pneumatico Continental SportContact 6, sviluppato per le vetture supersportive. La mescola e il design ottimizzato del battistrada generano un connubio perfetto per chi ama il piacere di guida. Avendo una miscela piuttosto dura rispetto ad altri prodotti del settore performance, il rischio è che alla lunga possa penalizzare il comfort (acustico e di viaggio).



La scelta delle gomme estive per l’anno 2022 deve tener presente anche il costo: scegliere una gomma di alta gamma non vuol dire non cercare il risparmio. Per questo è sempre più frequente che, al momento dell’acquisto, ci si rivolga a siti specializzati nella comparazione e nella vendita di pneumatici. Cercare gomme on line al miglior prezzo non è un’impresa ardua ma certamente richiede molto tempo e una certa attenzione ma può portare un risparmio a volte notevole rispetto all’acquisto presso i rivenditori locali.