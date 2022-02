Rio Melo, Rio Besanigo e Rio Paglia, iniziati a Coriano i lavori di manutenzione ordinaria

Attualità

Coriano

| 12:14 - 21 Febbraio 2022

Incontro a Coriano con l'assessore regionale Irene Priolo.

Così come stabilito nell'incontro della scorsa primavera in Comune con i tecnici della Regione Emilia-Romagna, sono iniziati in questi giorni gli interventi di manutenzione ordinaria per la sicurezza dei corsi d'acqua che interessano il territorio corianese, in particolare il Rio Melo, il Rio Besanigo e il Rio Paglia.

Si tratta di sfalci e taglio selettivo di piante infestanti e della rimozione di tronchi e ramaglie che, con lettera protocollata del Sindaco Domenica Spinelli, erano stati richiesti già nel giugno 2020 per evitare problemi di sicurezza idraulica.

Nell'incontro del 8 aprile 2021 era stata fatta visionare anche della documentazione fotografica dello stato di alcuni corsi d'acqua, ribadendo la necessità della pulizia dell'alveo.

"La pulizia dei corsi d'acqua – ha detto l'assessore all'Ambiente Anna Pazzaglia - è estremamente importante e siamo felici che la Regione abbia preso in carico anche il nostro territorio. Ringraziamo per questo l'assessore regionale Irene Priolo che ha dato seguito a quanto stabilito nell'incontro del 8 aprile scorso e di cui abbiamo dato notizia anche nel giornalino comunale, arrivato nelle case di tutti i corianesi".